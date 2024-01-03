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АНАЛІТИКА

Україна переймає у Франції досвід управління стратегічними підприємствами

 

Створення стратегії управління державним майном України 2 січня обговорили представники Міністерства економіки, Фонду державного майна та французької державної програми mAIDan Ukraine. Про це повідомило Міністерство економіки.

"Франція вже вдосконалила управління державною власністю, тож їхній досвід важливий та релевантний для нас", - зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Стратегія Державного холдингового агентства Франції передбачає, що держава має бути акціонером трьох типів компаній:

→ стратегічних, які сприяють суверенітету (оборонні та ядерні);
→ компаній, які беруть участь у державних місіях або загальнонаціональних чи місцевих інтересах;
→ компаній у скрутному становищі, зникнення яких може призвести до системного ризику.

Пропозицію створити спільну з французькими колегами робочу групу озвучила в середині листопада 2023 року міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі в Парижі з керівником Державного холдингового агентства Франції Алексісом Зайденвебером.

Довідка

Державне холдингове агентство Франції (Agence des participations de l'État (APE), буквально Агентство державної участі), створене в 2004 році, є французьким агентством, відповідальним за управління державними пакетами акцій у компаніях стратегічного значення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

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