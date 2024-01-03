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У чергах на кордонах України стоять понад 2700 вантажівок

12:53 03.01.2024 |

Економіка

 

На кордоні України та Польщі триває блокування руху в трьох пунктах пропуску, де в чергах стоять 1530 вантажівок.

На розблокованому напрямку пункту пропуску «Шегині - Медика» залишаються 1000 вантажівок, ще 30 - на кордоні зі Словаччиною, а також 180 на румунському кордоні.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску «Рава-Руська - Гребенне», «Краківець - Корчова», «Ягодин - Дорогуськ». За інформацією польських прикордонників станом на ранок 1530 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше на напрямах у пунктах пропуску «Ягодин» та «Краківець»», - сказав він.

Демченко нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску «Шегині - Медика», але черги залишаються - 1000 вантажівок очікує на перетин.

За його словами, на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок за іншими напрямками, і як результат - до збільшення черг.

Станом на ранок, на кордоні зі Словаччиною в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 30 вантажівок.

З Румунією станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 180 вантажівок.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська», «Дорогуськ - Ягодин».

Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Польські аграрії від неділі, 24 грудня, призупинили до 2-3 січня блокаду руху для вантажівок поблизу пункту пропуску в Медиці. Тим часом польські перевізники відмовилися це зробити і продовжують блокаду доріг перед пунктами пропуску в Дорогуську, Корчовій і Гребенному.
 

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