Фінансові новини
- |
- 03.01.24
- |
- 14:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд вже виплатив майже 580 мільйонів компенсацій за розміщення переселенців
09:38 03.01.2024 |
Кабінет міністрів вже виплатив 579 млн грн компенсацій за розміщення внутрішньо переміщених у закладах державної, комунальної та приватної власності.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зокрема, йдеться про компенсації за комунальні послуги під час безкоштовного перебування переселенців у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності.
"Обсяг фінансування цієї програми з березня 2022 року становить понад 579 млн грн. Ці кошти Кабмін виділив на відшкодування витрат на комунальні послуги за березень 2022 - липень 2023 років закладам, які прихистили внутрішніх переселенців", - зазначили у міністерстві.
Проєкт фінансується за рахунок резервного фонду державного бюджету.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Деревообробники поскаржилися в Офіс президента і Кабмін на блокування роботи підприємств
ТОП-НОВИНИ
|Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов з сербської в'язниці
|У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України
|Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 «Кинджалами» - Залужний
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У ВР зареєстровано законопроєкт про посилення захисту прав і свобод людини під час примусового виконання рішень
|Потреби України у фінансуванні у 2024 році становлять понад $37 млрд - Шмигаль
|Україна переймає у Франції досвід управління стратегічними підприємствами
|Капіталізація ринку землі торік зросла на ₴115 мільярдів
|У чергах на кордонах України стоять понад 2700 вантажівок
|Чисті запозичення Мінфіну на ринку ОВДП у 2023 р. сягнули 204,1 млрд грн - НБУ
Бізнес
|Соцмережа X може збанкрутувати цьогоріч – прогноз FT
|Спадкоємиця імперії L'Oreal стала першою жінкою зі статком понад $100 млрд
|Xiaomi заявила, що її SU7 EV технологічніший за Tesla і перевершує Porsche
|У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT