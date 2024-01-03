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АНАЛІТИКА

Уряд вже виплатив майже 580 мільйонів компенсацій за розміщення переселенців

09:38 03.01.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів вже виплатив 579 млн грн компенсацій за розміщення внутрішньо переміщених у закладах державної, комунальної та приватної власності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, йдеться про компенсації за комунальні послуги під час безкоштовного перебування переселенців у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності.

"Обсяг фінансування цієї програми з березня 2022 року становить понад 579 млн грн. Ці кошти Кабмін виділив на відшкодування витрат на комунальні послуги за березень 2022 - липень 2023 років закладам, які прихистили внутрішніх переселенців", - зазначили у міністерстві.

Проєкт фінансується за рахунок резервного фонду державного бюджету.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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