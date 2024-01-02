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АНАЛІТИКА

Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року

17:31 02.01.2024 |

Економіка, Новини IT

 

Нещодавно результати дослідження IT Research Ukraine 2023 вказували, що український IT-експорт цього року вперше скоротиться і становитиме близько $7 млрд (проти $7,35 млрд у 2022 році). Це припущення частково підтверджують дані Нацбанку.

НБУ опублікував новий звіт «Статистика зовнішнього сектору». Він свідчить, у листопаді обсяг ІТ-експорту з України становив $564 млн. Це на $35 млн більше, ніж було у жовтні, й на $43 млн більше, аніж у вересні 2023 року.

Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року

 

Водночас спостерігається тенденція до зменшення обсягів українського ІТ-експорту. В листопаді 2022 року цей показник становив $580 млн. Отже, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року спостерігається зменшення експорту українських IT-послуг на $16 млн або на 2,8%. У листопаді 2021 року ІТ-експорт становив $675 млн. Більшість інших місяців року також демонструють негативну динаміку у порівнянні з 2022 роком. Отже, за результатами 2023 року справді можна очікувати скорочення річного обсягу ІТ-експорту з України.

Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року

 

Серед країн, які принесли найбільшу суму експортних надходжень в ІТ-галузі, США, Мальта іта Велика Британія.

Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
За матеріалами: ITC.ua
 

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