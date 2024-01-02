Фінансові новини
- |
- 02.01.24
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
Нещодавно результати дослідження IT Research Ukraine 2023 вказували, що український IT-експорт цього року вперше скоротиться і становитиме близько $7 млрд (проти $7,35 млрд у 2022 році). Це припущення частково підтверджують дані Нацбанку.
НБУ опублікував новий звіт «Статистика зовнішнього сектору». Він свідчить, у листопаді обсяг ІТ-експорту з України становив $564 млн. Це на $35 млн більше, ніж було у жовтні, й на $43 млн більше, аніж у вересні 2023 року.
Водночас спостерігається тенденція до зменшення обсягів українського ІТ-експорту. В листопаді 2022 року цей показник становив $580 млн. Отже, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року спостерігається зменшення експорту українських IT-послуг на $16 млн або на 2,8%. У листопаді 2021 року ІТ-експорт становив $675 млн. Більшість інших місяців року також демонструють негативну динаміку у порівнянні з 2022 роком. Отже, за результатами 2023 року справді можна очікувати скорочення річного обсягу ІТ-експорту з України.
Серед країн, які принесли найбільшу суму експортних надходжень в ІТ-галузі, США, Мальта іта Велика Британія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України
ТОП-НОВИНИ
|Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 «Кинджалами» - Залужний
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
|Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами, – ЗМІ
|З 1 січня зросли податки для ФОПів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
|Україна вже експортувала майже 18,4 мільйона тонн зернових та зернобобових
|Промисловість очікує зменшення відтоку робітників та стабільних замовлень — Держстат
|«Нафтогаз» купив у приватних українських компаній майже 1 мільярд кубометрів газу за рік
|Кабмін виділить 1 мільярд на компенсації за придбання української сільгосптехніки
|Обсяг українського ринку бензину у 2023 р. збільшився на 8%, автогазу - 18%, дизпального - 25% - директор «А-95»
Бізнес
|Xiaomi заявила, що її SU7 EV технологічніший за Tesla і перевершує Porsche
|У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
|Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку
|2024-й може стати роком, коли процесорна архітектура Arm «посуне» x86 - завдяки новому чипу Qualcomm та новим збіркам Windows