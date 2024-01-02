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Промисловість очікує зменшення відтоку робітників та стабільних замовлень — Держстат
16:50 02.01.2024 |
Промислові підприємства очікують уповільнення темпів зменшення чисельності працівників та зростання відпускних цін на свою продукцію у тримісячний період (листопад 2023 - січень 2024). Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики про очікування промислових підприємств щодо перспектив їхнього розвитку.
Промпідприємства забезпечені замовленнями на чотири місяці (листопад-лютий).
У листопаді 2023 року індикатор ділової впевненості у промисловості знизився порівняно з жовтнем на 1,7 в.п. та становив мінус 10,8%. У переробній промисловості цей показник знизився порівняно з попереднім місяцем, на 2,5 в.п. до мінус 13%.
Індикатор ділового клімату у промисловості та переробній промисловості підвищився порівняно з жовтнем на 0,2 в.п. і становив плюс 0,1%.
Оцінка поточного обсягу іноземних замовлень на виробництво продукції (експортного попиту) у промисловості становила мінус 31%, у переробній промисловості - мінус 38%.
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