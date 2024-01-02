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Дефіцит держбюджету зріс у півтора раза і перевищив 1,3 трильйона гривень, – Мінфін

15:52 02.01.2024 |

Економіка

Дефіцит держбюджету зріс у півтора раза і перевищив 1,3 трильйона гривень, – Мінфін

 

За підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,67 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Водночас касові видатки держбюджету становили понад 4 трильйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Зокрема, до загального фонду державного бюджету у 2023 році надійшло понад 1,66 трильйона гривень податків, зборів та інших платежів. Водночас видатки загального фонду становили 3,03 трлн грн.

При цьому важливим джерелом доходів державного бюджету у минулому році стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): їх обсяг за підсумками року становив 425,4 млрд гривень.

У підсумку за 2023 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 1,33 трлн грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду на 2023 рік дефіциту у сумі 1,83 трлн гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2023 рік становили 1,68 трлн грн, або 73,7% від запланованих на цей період.

Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 552,6 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 164,1 млрд грн ($3,68 млрд та 735,8 млн євро). Водночас за рахунок випуску військових ОВДП залучено 281,8 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 1,13 трлн грн (або $30,9 млрд), у тому числі 714,9 млрд грн (18 млрд євро) від ЄС та 164 млрд грн (3,3 млрд СПЗ) - від МВФ.

Водночас платежі з погашення державного боргу у 2023 році становили 436,5 млрд грн (95,8% плану), платежі з обслуговування - 247,4 млрд грн (93,3% плану).

Крім того, 478,1 млрд грн у минулому році надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у вигляді ЄСВ, в тому числі 53,1 млрд грн - у грудні.

Як повідомлялося, держбюджет України у 2022 році було виконано з дефіцитом 911,1 млрд грн, у тому числі загальний фонд - 909,5 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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