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АНАЛІТИКА

В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки

В Brave1 розробили RunFlat &#9472; «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки

 

В оборонному кластері Brave1 розробили «броньовані колеса» для бойових пікапів ─ RunFlat. Фактично, це спеціальні вставки для автомобільних шин, які дозволяють автомобілю продовжувати рух навіть після пробиття чи пошкодження покришок.

Використання RunFlat може бути особливо актуальним під час евакуації поранених, виконання бойового завдання або доставлення провізії Силам оборони України. У випадку пошкодження покришки військовим не потрібно зупинятися та наражати себе на небезпеку. Спеціальна вставка дозволить продовжити рух до безпечного місця.

В Brave1 розробили RunFlat &#9472; «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки

 

Як заявляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, українські вставки RunFlat не поступаються світовим моделям та вироблені з матеріалів, що не схильні до передчасного руйнування.

Він також заявляє, що наразі команда розробників планує запустити масове виробництво, а також має намір розширити модельний ряд на великі броньовані машини.
За матеріалами: ITC.ua
 

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