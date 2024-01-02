Держмитслужба торік перерахувала до бюджету ₴459,8 мільярда

Державна митна служба України у 2023 році перерахувала до бюджету 459,8 млрд грн митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами.

Про це повідомляє Держмитслужба, передає Укрінформ.

"За результатами здійснених протягом 2023 року митних оформлень імпорту та експорту товарів Державна митна служба України перерахувала до держбюджету 459,8 млрд грн митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами", - йдеться в повідомленні.

Фактичні надходження у 2023 році порівняно з відповідним періодом 2022 року збільшились на 52,9% або на 159 млрд грн.

Зокрема, у грудні 2023 року завдяки стійкості українського бізнесу, попри економічні проблеми та блокування кордону, Держмитслужба перерахувала до держбюджету 44,6 млрд грн.

Як повідомлялось, до загального фонду державного бюджету у 2023 році надійшло 1,66 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, з яких близько 125 млрд грн - у грудні.