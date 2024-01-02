Фінансові новини
- |
- 02.01.24
- |
- 15:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Податківці цьогоріч запланували понад 3000 перевірок бізнесу
10:54 02.01.2024 |
Державна податкова служба запланувала провести у 2024 році 3 242 перевірки компаній та ФОПів, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Зокрема, планують провести 2 328 перевірок компаній і 914 перевірок ФОПів. Це на 19% менше, аніж у 2023-му, коли податківці перевірили 2551 компанію та 1461 ФОП.
У 61,6% випадків податківці перевірятимуть документи компаній. У 28% випадків ДПС завітає до ФОПів.
Водночас перевірок бізнесів, до яких є питання щодо військового збору та ЄСВ, поменшає вдвічі в порівнянні з 2023 роком - 156 компаній. Перевірки у фінансових компаніях-нерезидентах становлять лише 5% плану.
Найбільше перевірок компаній припадає на Київ - 590. На другому місці - Дніпропетровщина - 205 перевірок, на третьому - Львівщина (156).
Найчастіше перевірятимуть бізнеси, що працюють у сфері оптової торгівлі, - на них припадає аж 22% від загальної кількості перевірок компаній. Також запитаними у податківців у 2024 році будуть бізнеси у сфері сільського господарства та мисливства - 14,8% перевірок. Замикає трійку перевірка роботи бізнесів у сфері роздрібної торгівлі - 6,9%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
|Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами, – ЗМІ
|З 1 січня зросли податки для ФОПів
|В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Експорт газу до Європи російським «Газпромом» впав за рік ще у два рази
|Українські газові сховища допомагають Європі запобігти подальшим енергокризам – FT
|У Польщі продовжують блокувати кордон з Україною у трьох пунктах пропуску
|В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки
|Держмитслужба торік перерахувала до бюджету ₴459,8 мільярда
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.01.24
|Податківці цьогоріч запланували понад 3000 перевірок бізнесу
Бізнес
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
|Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку
|2024-й може стати роком, коли процесорна архітектура Arm «посуне» x86 - завдяки новому чипу Qualcomm та новим збіркам Windows
|$2 мільярди на рік - стала відома найприбутковіша мобільна гра 2023 року
|Китай послабив обмеження щодо ігор — після того, як Tencent та NetEase втратили $80 млрд