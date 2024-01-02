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АНАЛІТИКА

Податківці цьогоріч запланували понад 3000 перевірок бізнесу

10:54 02.01.2024 |

Економіка

 

Державна податкова служба запланувала провести у 2024 році 3 242 перевірки компаній та ФОПів, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зокрема, планують провести 2 328 перевірок компаній і 914 перевірок ФОПів. Це на 19% менше, аніж у 2023-му, коли податківці перевірили 2551 компанію та 1461 ФОП.

У 61,6% випадків податківці перевірятимуть документи компаній. У 28% випадків ДПС завітає до ФОПів.

Водночас перевірок бізнесів, до яких є питання щодо військового збору та ЄСВ, поменшає вдвічі в порівнянні з 2023 роком - 156 компаній. Перевірки у фінансових компаніях-нерезидентах становлять лише 5% плану.

Найбільше перевірок компаній припадає на Київ - 590. На другому місці - Дніпропетровщина - 205 перевірок, на третьому - Львівщина (156).

Найчастіше перевірятимуть бізнеси, що працюють у сфері оптової торгівлі, - на них припадає аж 22% від загальної кількості перевірок компаній. Також запитаними у податківців у 2024 році будуть бізнеси у сфері сільського господарства та мисливства - 14,8% перевірок. Замикає трійку перевірка роботи бізнесів у сфері роздрібної торгівлі - 6,9%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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