За рік українці придбали понад 60 тисяч нових авто. Десять найпопулярніших марок

Упродовж 2023 року в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж у попередньому році.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зокрема, у грудні українські водії придбали 5,9 тис. нових легкових авто. У порівнянні з 2022 роком грудневий ринок збільшився на 53%, а відносно листопада зріс на 9%.

Минулого місяця найпопулярнішою на ринку маркою була японська Toyota - 972 штук. На другому місці Renault - 678 штук, на третьому Skoda - 600.

Утім, до топ-10 марок року потрапили:

* Toyota - 10 197 одиниць (+47%);

* Renault - 5790 (+46%);

* Volkswagen - 5627 (+147%);

* Skoda - 4938 (+75%);

* BMW - 4128 (+139%);

* Hyundai - 2945 (+29%);

* Mercedes-Benz - 2543 (+52%);

* Suzuki - 2396 (+192%);

* Mazda - 2252 (+237%);

* Nissan - 1975 (+75%).