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За рік українці придбали понад 60 тисяч нових авто. Десять найпопулярніших марок
10:45 02.01.2024 |
Упродовж 2023 року в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж у попередньому році.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зокрема, у грудні українські водії придбали 5,9 тис. нових легкових авто. У порівнянні з 2022 роком грудневий ринок збільшився на 53%, а відносно листопада зріс на 9%.
Минулого місяця найпопулярнішою на ринку маркою була японська Toyota - 972 штук. На другому місці Renault - 678 штук, на третьому Skoda - 600.
Утім, до топ-10 марок року потрапили:
* Toyota - 10 197 одиниць (+47%);
* Renault - 5790 (+46%);
* Volkswagen - 5627 (+147%);
* Skoda - 4938 (+75%);
* BMW - 4128 (+139%);
* Hyundai - 2945 (+29%);
* Mercedes-Benz - 2543 (+52%);
* Suzuki - 2396 (+192%);
* Mazda - 2252 (+237%);
* Nissan - 1975 (+75%).
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