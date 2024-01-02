Доходи загального фонду держбюджету-2023 зросли на 12%, продаж ОВДП - удвічі

Доходи загального фонду держбюджету 2023 року зросли на 12%, або на 172 млрд грн порівняно з 2022 роком, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook у неділю.

"Запозичення на внутрішньому ринку зросли вдвічі порівняно з 2022 роком. Ми залучили $15,5 млрд", - додав він.

За словами Марченка, за підсумками понад 300 робочих зустрічей із міжнародними партнерами було залучено $42,5 млрд на бюджетні потреби України, 25% із яких становила грантова підтримка, а обсяг портфелів кредитних проєктів України з міжнародними фінансовими інституціями 2023 року став найбільшим за всі роки співпраці.

Міністр наголосив, що активна робота з міжнародними партнерами дала змогу повністю спрямувати весь внутрішній ресурс на фінансування сектору безпеки та оборони.

У рамках Угоди про асоціацію з ЄС Мінфін імплементував 742 акти права ЄС, або 46% усіх необхідних актів, зазначив також Марченко.

"Наступного року на нас чекають ще більші виклики та завдання. Пріоритети на 2024 рік прості та зрозумілі: забезпечення фінансування Збройних сил і соціальний захист наших громадян", - наголосив він.

Глава Мінфіну нагадав, що в бюджеті передбачено збільшення фінансування на розвиток оборонно-промислового комплексу, зокрема для виробництва зброї - 51 млрд грн, а також 43,3 млрд грн на БПЛА.

Як уточнюється на сайті Мінфіна, за оперативними даними, 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,66 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, із яких приблизно 125 млрд грн - у грудні порівняно зі 121,7 млрд грн у листопаді.

За підсумками року надходження платежів, стягування яких контролює Держподатслужба, становили 739,1 млрд грн, або 100,5% від розпису.

Зокрема, 214,1 млрд грн становив податок на додану вартість (зібрано 346,5 млрд, відшкодовано - 132,4 млрд грн); 175,7 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 143,6 млрд грн - податок на прибуток підприємств; 102,8 млрд грн - акцизний податок; 59,8 млрд грн - рентна плата; 35,1 млрд грн - дивіденди і частина чистого прибутку державних підприємств.

Мінфін зазначив, що платежі, стягнення яких контролює Держмитслужба, надійшли в обсязі 397,3 млрд грн, або 93,7% від розпису. "Основною причиною стало блокування українських вантажних перевезень польськими перевізниками, а також більш міцний, порівняно з прогнозним, курс гривні до долара США", - зазначило міністерство.

Крім того, 35,9 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету від Національного банку України як частина його прибутку, отриманого за минулий рік.

"Загалом, за оперативними даними, за підсумками 2023 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,7 трлн грн податків, зборів та інших платежів, приблизно 480,0 млрд грн у вигляді ЄСВ (на 2022 рік - 425,3 млрд грн) надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування", - ідеться в повідомленні Мінфіну.