Настрої бізнесу у грудні значно погіршилися, – опитування НБУ

Оцінки поточних результатів та перспектив діяльності бізнесу у грудні значно погіршилася через невизначеність із тривалістю бойових дій, ризики надходження міжнародної допомоги, зростання витрат через блокування кордону, падіння попиту та брак кадрів.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який щомісяця розраховує Національний банк (НБУ).

Зокрема, у грудні 2023 року ІОДА знизився до 45,7 з 49,1 у листопаді.

При цьому підприємства торгівлі після дев'яти місяців поспіль позитивних очікувань погіршили оцінки своєї ділової активності через блокування кордону та зниження купівельної спроможності населення: секторальний індекс у грудні знизився до 46,9 з 50,9 у листопаді.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль прогнозували погіршення результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на зменшення обсягів експортно-імпортних операцій, зростання витрат на логістику через блокування кордону та високі ціни на пальне: секторальний індекс у грудні знизився до 46,9 (у листопаді - 49,2).

Підприємства сфери послуг посилили негативні оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на логістичні труднощі з перетином кордону, високі ціни на пальне та слабкий попит: секторальний індекс становив 44 порівняно з 48,4 у листопаді.

Підприємства будівництва втретє поспіль надали найпесимістичніші серед інших секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на сезонне падіння економічної активності, звуження інвестиційного попиту та брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 42,1 (у листопаді - 40,6).

"Усі учасники опитування, крім підприємств промисловості, прогнозували сповільнення темпів зростання закупівельних цін, а також цін/тарифів на власну продукцію / послуги", - зазначається у повідомленні.

При цьому керівники підприємств більшості секторів продовжували очікувати скорочення загальної чисельності працівників, найбільше - в секторі будівництва. Натомість підприємства торгівлі після двох місяців негативних очікувань були налаштовані на збільшення чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 грудня 2023 року, у ньому взяли участь 426 підприємств.