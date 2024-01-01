Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зведений бюджет за рік отримав ₴1,2 трильйона надходжень від податків

18:04 01.01.2024 |

Економіка

 

За оперативними даними, надходження (сальдо) до зведеного бюджету у 2023 році за платежами, що контролюються Державною податковою службою, становлять 1,213 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що до державного бюджету надійшло 783,6 млрд грн, до місцевих бюджетів - 430 млрд гривень.

"Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у 2023 році становили 740,1 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,7%. При цьому на рахунки платників відшкодовано 132,4 млрд грн ПДВ", - повідомили у ДПС.

У відомстві зауважили, що показники розпису Міністерства фінансів з податку на прибуток підприємств перевиконані на 29,9% (+33,1 млрд грн), з акцизу з вироблених та ввезених товарів (продукції) - на 15,9% (+14,2 млрд гривень).

У розрізі основних платежів у 2023 році зросли надходження з податку та збору на доходи фізичних осіб - на 18,6% (+27,6 млрд грн), податку на прибуток підприємств - 22,9% (+26,8 млрд грн), акцизу з вироблених та ввезених товарів (продукції) - у 1,3 раза (+25 млрд гривень).

Місцеві бюджети у 2023 році отримали 430 млрд грн, що на 37,3 млрд грн, або на 9,5% більше, ніж у 2022 році.

Як повідомлялося, Україна у 2023 році залучила понад 42 млрд дол. міжнародної допомоги, що дозволило профінансувати усі необхідні видатки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0144
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 42,0059
  0,0099
 0,02

Курс обміну валют на 29.12.23, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0528  0,34 0,90 38,8217  0,48 1,25
EUR 41,9528  0,35 0,85 42,9967  0,52 1,22

Міжбанківський ринок на 29.12.23, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9500  0,03 0,08 38,0400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес