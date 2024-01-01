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АНАЛІТИКА

Зі 140 рішень про обмеження доступу до нелегальних онлайн-казино реалізували 50%

16:39 01.01.2024 |

Економіка

Зі 140 рішень про обмеження доступу до нелегальних онлайн-казино реалізували 50%

 

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у 2023 році ухвалила 140 рішень про обмеження доступу до нелегальних вебсайтів на території України. З них 50,6%, тобто 43 вебсайти, більше не функціонують на території України. Про це повідомляють на офіційному телеграм-каналі КРАІЛ.

Крім того, за результатом роботи Комісії наразі 88 виявлених вебсайтів фігурують у кримінальних провадженнях.

КРАІЛ також опрацювала 3051 звернення від фізичних та юридичних осіб, що надійшли на "гарячу лінію" у 2023 році. Серед них 964 звернення щодо Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та до азартних ігор (Реєстр лудоманів).

Найбільша кількість звернень надійшла до КРАІЛ від громадян із Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Вінниці.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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