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На другі цьогорічні торги виставлять 13 спецдозволів на користування надрами
16:22 01.01.2024 |
Державна служба геології та надр України на другі у 2024 році торги виставить 13 спецдозволів на користування надрами.
Про це повідомила пресслужба відомства, передає Укрінформ.
«На торги запропонували 13 спеціальних дозволів на користування ділянками надр з покладами піщано-гравійної породи, крейди, підземних вод мінеральних (природних столових), торфу, граніту, піску, бурштину, піщано-галькового матеріалу, кам'яного вугілля, андезито-базальту, вапняку», - йдеться в повідомленні.
Так, на другі торги виставлено ділянку Підмихайле Калуського родовища (вартість - 887,5 тис. грн), ділянку Наумівська у Сумській області з покладами крейди (вартість - 543,5 тис. грн).
Також для дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням корисних копалин пропонується Північно-Царичанська-1 ділянка, свердловина №3 (вартість - 887,6 тис. грн).
Загальна початкова вартість лотів становить 86,9 млн грн.
Торги заплановані на 17 січня та проходитимуть на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу.
Як повідомлялося, Державна служба геології та надр України оголосила перші у 2024 році аукціони з продажу спецдозволів на загальну суму 66,3 млн грн. Торги заплановані на 4 січня.
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