Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На другі цьогорічні торги виставлять 13 спецдозволів на користування надрами

16:22 01.01.2024 |

Економіка

 

Державна служба геології та надр України на другі у 2024 році торги виставить 13 спецдозволів на користування надрами.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Укрінформ.

«На торги запропонували 13 спеціальних дозволів на користування ділянками надр з покладами піщано-гравійної породи, крейди, підземних вод мінеральних (природних столових), торфу, граніту, піску, бурштину, піщано-галькового матеріалу, кам'яного вугілля, андезито-базальту, вапняку», - йдеться в повідомленні.

Так, на другі торги виставлено ділянку Підмихайле Калуського родовища (вартість - 887,5 тис. грн), ділянку Наумівська у Сумській області з покладами крейди (вартість - 543,5 тис. грн).

Також для дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням корисних копалин пропонується Північно-Царичанська-1 ділянка, свердловина №3 (вартість - 887,6 тис. грн).

Загальна початкова вартість лотів становить 86,9 млн грн.

Торги заплановані на 17 січня та проходитимуть на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу.

Як повідомлялося, Державна служба геології та надр України оголосила перші у 2024 році аукціони з продажу спецдозволів на загальну суму 66,3 млн грн. Торги заплановані на 4 січня.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0144
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 42,0059
  0,0099
 0,02

Курс обміну валют на 29.12.23, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0528  0,34 0,90 38,8217  0,48 1,25
EUR 41,9528  0,35 0,85 42,9967  0,52 1,22

Міжбанківський ринок на 29.12.23, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9500  0,03 0,08 38,0400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес