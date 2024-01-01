В Україні запрацював Фонд декарбонізації

В Україні 1 січня 2024 року вступили в дію зміни до Бюджетного кодексу, що передбачають створення Фонду декарбонізації.

Відповідний закон був прийнятий у квітні 2023 року, передає Укрінформ.

Згідно з документом, Фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

Джерелами наповнення фонду визначені: екологічний податок за викиди вуглекислого газу від стаціонарних установок; державні запозичення для підтримки енергоефективності та скорочення викидів вуглецю.

Кошти Фонду декарбонізації призначатимуться для фінансування державних програм у сфері енергоефективності та збільшення використання відновлюваних джерел енергії; виплат компенсації за кредитними й лізинговими договорами, які укладені для реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу, розвитку ВДЕ.

Як повідомлялося, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження розпочало розробку програм державної підтримки термомодернізації житла і підприємств, які працюватимуть у межах Фонду декарбонізації.