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В Україні запрацював Фонд декарбонізації
16:10 01.01.2024 |
В Україні 1 січня 2024 року вступили в дію зміни до Бюджетного кодексу, що передбачають створення Фонду декарбонізації.
Відповідний закон був прийнятий у квітні 2023 року, передає Укрінформ.
Згідно з документом, Фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
Джерелами наповнення фонду визначені: екологічний податок за викиди вуглекислого газу від стаціонарних установок; державні запозичення для підтримки енергоефективності та скорочення викидів вуглецю.
Кошти Фонду декарбонізації призначатимуться для фінансування державних програм у сфері енергоефективності та збільшення використання відновлюваних джерел енергії; виплат компенсації за кредитними й лізинговими договорами, які укладені для реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу, розвитку ВДЕ.
Як повідомлялося, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження розпочало розробку програм державної підтримки термомодернізації житла і підприємств, які працюватимуть у межах Фонду декарбонізації.
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