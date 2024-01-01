Азартна індустрія України сплатила два мільярди гривень податків у 2023 році

За даними Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, у 2023 році організатори казино та букмекери сплатили до держбюджету 1 969 001 540 гривень.

Цей результат, за словами голови КРАІЛ Івана Рудого, показує, що гральна індустрія здатна долати виклики та працювати легально.

Він зазначив, що у 2023 році на ринку азартних ігор з'явилися нові компанії. КРАІЛ видала 1869 ліцензій.

"І закінчили ми цей рік фактично історичним рішенням - уряд нарешті затвердив порядок функціонування державної онлайн-системи моніторингу (ДСОМ). Дуже сподіваюся, що наступний рік буде не менш продуктивним", - додав Іван Рудий.

Він також назвав основні виклики, над якими комісії та індустрії треба працювати у 2024-му: удосконалене законодавство та посилення відповідальності бізнесу.