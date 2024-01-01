Фінансові новини
- |
- 01.01.24
- |
- 11:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азартна індустрія України сплатила два мільярди гривень податків у 2023 році
09:32 01.01.2024 |
За даними Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, у 2023 році організатори казино та букмекери сплатили до держбюджету 1 969 001 540 гривень.
Цей результат, за словами голови КРАІЛ Івана Рудого, показує, що гральна індустрія здатна долати виклики та працювати легально.
Він зазначив, що у 2023 році на ринку азартних ігор з'явилися нові компанії. КРАІЛ видала 1869 ліцензій.
"І закінчили ми цей рік фактично історичним рішенням - уряд нарешті затвердив порядок функціонування державної онлайн-системи моніторингу (ДСОМ). Дуже сподіваюся, що наступний рік буде не менш продуктивним", - додав Іван Рудий.
Він також назвав основні виклики, над якими комісії та індустрії треба працювати у 2024-му: удосконалене законодавство та посилення відповідальності бізнесу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Мільйонер Черняк – про підозру від СБУ: Сподіваюсь, це помилка, а не рейдерська атака
ТОП-НОВИНИ
|У 2023 році українці донатили в 3 рази більше, ніж торік - monobank
|«Путіна необхідно зупинити». Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні
|Після атаки РФ: Британія надасть Україні сотні ракет для ППО
|Кабмін затвердив нову систему оплати праці й скоротив кількість вакансій держслужби майже на 20 тис. із 1 січня 2024 р. - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні картопля подоржчала на 18% - EastFruit
|Азартна індустрія України сплатила два мільярди гривень податків у 2023 році
|Дунайські порти збільшили перевалку вантажів до 120 тисяч тонн на добу
|Фонд держмайна проведе у січні 18 приватизаційних аукціонів
|Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку
|Кабмін збільшив виплати роботодавцям за працевлаштування переселенців
Бізнес
|$2 мільярди на рік - стала відома найприбутковіша мобільна гра 2023 року
|Китай послабив обмеження щодо ігор — після того, як Tencent та NetEase втратили $80 млрд
|Hyundai презентував оновлений кросовер Tucson
|MSI анонсувала перший у світі ноутбук зі 120-Гц дисплеєм на базі 4K-панелі Mini LED
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження