Дунайські порти збільшили перевалку вантажів до 120 тисяч тонн на добу

Дунайські порти цьогоріч збільшили перевалку вантажів до 120 тисяч тонн на добу.

Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінвідновлення у Фейсбуці.

Він зазначив, що це рекордний показник, який було досягнуто, завдяки розвитку портової інфраструктури та переорієнтації експорту через порти Дунаю.

"Ми зосередилися на морських портах Дунайського кластеру. До війни експорт через цей напрямок складав 1,5% від загального обсягу, водночас завдяки розвитку портів на Дунаї цей показник збільшився до 30%", - сказав Васьков.

Заступник міністра додав, що попри функціонування тимчасового морського українського коридору розвиток портів Дунайського кластеру залишається одним з пріоритетів Мінвідновлення на 2024 рік.

Васьков зауважив, що тимчасовий морський коридор продовжує системно працювати. З серпня ним вже скористалось майже 250 суден, які перевезли понад 10 млн т вантажів, з яких 6 млн т - це агропродукція.

За його словами, наразі темпи зростання експорту через Український коридор вже суттєво перебільшили темпи зростання експорту у межах "зернової ініціативи".