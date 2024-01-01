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Фонд держмайна проведе у січні 18 приватизаційних аукціонів

08:54 01.01.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна України запланував на січень 2024 року приватизаційні онлайн-аукціони із загальною стартовою вартістю активів у 242,5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У січні заплановане проведення 18 аукціонів з приватизації, сумарна стартова вартість активів становить 242,5 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

За даними Фонду, серед топових пропозицій січня єдиний майновий комплекс ДП «ТВК», розташованого поблизу одеського ринку «7-й кілометр». Об'єкт складається з 17 торговельно-складських приміщень в середньому по 2 тис. кв.м кожне. Стартова ціна - 208,2 млн грн, торги заплановані на 18 січня.

Також потенційним інвесторам пропонується єдиний майновий комплекс ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд», до складу якого входить будівля готелю «Колос» у Києві та 14 од. нерухомого майна у Житомирі. Стартова ціна - 8, 5 млн грн, проведення торгів заплановано 17 січня.

За словами голови ФДМУ Віталія Коваля, у 2024 році планується оголосити близько тисячі нових приватизаційних аукціонів.

Як повідомлялося, мала приватизація державного та комунального майна в електронній торговій системі Prozorrо.Продажі у 2023 році поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 млрд гривень.
 

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