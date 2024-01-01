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У 2023 році Кабмін профінансував переробні підприємства на 2,6 мільярда

08:22 01.01.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів видав 650 грантів переробним підприємствам на суму 2,6 млрд грн, що, як оцінюють, створило майже 10 тис робочих місць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки на сайті Уряду.

Заявки на грантове фінансування подали 3086 заявок через портал "Дія". Умовою отримання гранту було створення до 25 робочих місць.

Найпопулярніші види діяльності, що залучені до програми наступні:

* Виробництво харчових продуктів;
* оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
* Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
* Виробництво меблів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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