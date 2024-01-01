У 2023 році Кабмін профінансував переробні підприємства на 2,6 мільярда

"Ні я особисто, ні компанія, в якій я засновник, нічого не порушували, але, як і у багатьох українських бізнесів, у нас виникла ситуація, яка, дуже сподіваюся, є помилкою, а не спробою тиску на бізнес з метою рейдерської атаки на лідера ринку", - написав Євген Черняк.