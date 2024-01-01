Площу потенційно забруднених мінами територій вдалося скоротити на 10%, – Міноборони

Минулого року завдяки роботі операторів протимінної діяльності 18 тис. квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз із точки зору мінної безпеки. Ця площа складає 10% від попередньої оцінки забруднення.

Про це на підсумковому засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України, керівник Секретаріату НОПМД полковник Руслан Берегуля.

"18 тис. квадратних кілометрів території визначено такими, що не містять доказів забруднення. Тобто, враховуючи проведені заходи нетехнічного обстеження у 2023 році, площу територій, які потенційно забруднені, на сьогодні вдалось зменшити до 156 тис. квадратних кілометрів", - сказав Берегуля.

Початково площу потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами деокупованих територій в Україні оцінювали в 174 тис. квадратних кілометрів.

Нетехнічне обстеження - це робота зі збору та аналізу даних про наявність, тип, розподіл мін та вибухонебезпечних залишків війни для ідентифікації небезпечних територій, щодо яких необхідне проведення подальшого розмінування.

Загалом минулого року таким обстеженням охопили 115 територіальних громад сумарною площею понад 50 тис. квадратних кілометрів.

Берегуля також повідомив, що цього року підрозділи розмінування служб, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні Міноборони, в рамках оперативного реагування перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів 1,3 тис. квадратних кілометрів деокупованих територій.

Водночас ідентифіковано 1883 забруднених вибухонебезпечними предметами ділянки.

Також у 2023 розміновано:

* 4512 кілометрів автомобільних доріг

* 1064 кілометри ліній електропередач

* 2464 кілометри залізничних колій

Загалом на територіях, про які йдеться, фахівці вилучили та знешкодили майже 275 тис. вибухонебезпечних предметів - зокрема артилерійські та реактивні снаряди, протитанкові та протипіхотні міни.

Водночас, у планах на 2024 рік:

* нетехнічне обстеження 40 тис. квадратних кілометрів на території 59 об'єднаних територіальних громад у деокупованих областях

* безпосередні заходи з гуманітарного розмінування на 239 ділянках загальною площею 937 гектарів

За словами Берегулі, роботи проводитимуть поза межами 20-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення. До виконання залучать сертифікованих операторів протимінної діяльності - як урядових, так і неурядових.

Раніше повідомлялося, що з початку року завдяки роботі піротехнічних підрозділів державних органів та неурядових операторів українським аграріям повернули у використання вже понад 200 тис. гектарів земель.