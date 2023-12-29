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Фонд держмайна оголосив на січень нові аукціони з оренди
21:48 29.12.2023 |
У січні Фонд державного майна України планує провести 42 онлайн-аукціони з оренди державних активів.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Серед найкращих пропозицій місяця у Фонді назвали актив в Івано-Франківській області, який складається з 29 будівель та споруд площею майже 3,5 тис. кв.м. Додатковою перевагою оренди приміщення є відсутність обмежень щодо його цільового використання. Стартова ціна - 38,8 тис. грн.
Інвесторам також буде запропонована частина приміщення у будівлі в центрі Києві, неподалік від станції метро "Тараса Шевченка", загальною площею 42 кв.м. Аукціон призначено на 25 січня.
У цій же будівлі буде виставлено на аукціон частину приміщення на першому поверсі площею 35,3 кв.м. Зауважується, що до об'єкта під'єднані електромережа та водозабезпечення. Аукціон запланований на 19 січня.
За інформацією ФДМУ, у 2023 році було укладено 978 нових договорів оренди на суму майже 9,5 млн грн на місяць. У річному вимірі це становить близько 113 млн грн.
Загалом Фонд держмайна уклав 14,3 тис. договорів оренди, які у 2023 році принесли до державної казни 766 млн грн.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України за січень-жовтень 2023 року залучив до держбюджету 634 млн грн від оренди державного майна.
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