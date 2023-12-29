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Управитель арештованих облгазів Фірташа перерахує до бюджету майже ₴227 мільйонів
21:45 29.12.2023 |
Державний «Чорноморнафтогаз», якому в управління передано 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем, що належали Дмитру Фірташу, має намір сплатити до бюджету 226,7 млн грн прогнозованих доходів.
Про це повідомило Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), передає Укрінформ.
«Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», управитель арештованих «облгазів Фірташа», протягом наступних шести місяців 2024 року планує переказати до державного бюджету України 226 750 000 грн», - ідеться в повідомленні.
В АРМА зазначають, що це 85% суми прогнозованого доходу від управління активами, який орієнтовно сягне 266,76 млн грн.
Компанія оголосила про плани поповнити державну скарбницю за результатами проведених 22 грудня 2023 року чергових загальних зборів акціонерів компаній «Львівгаз», «Криворіжгаз», «Івано-Франківськгаз», «Житомиргаз», «Сумигаз» та «Хмельницькгаз».
Крім того, під час засідань наглядових рад згаданих товариств було затверджено порядок та строки виплати дивідендів за 2021 та 2022 роки.
Як повідомлялося, Печерський суд Києва за клопотанням ДБР передав в управління АРМА арештовані корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем. АРМА уклало договір з управління корпоративними правами «облгазів Фірташа» з «Чорноморнафтогазом» 5 липня 2022 року.
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