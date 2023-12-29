З початку року загальний фонд держбюджету отримав ₴1,66 трильйона

До загального фонду державного бюджету у 2023 році надійшло ₴1,66 трильйона податків, зборів та обов'язкових платежів, з яких близько ₴125 мільярдів - у грудні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"За оперативними даними, у 2023 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1,66 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, з яких близько 125,0 млрд грн - у грудні", - йдеться в повідомленні.

За підсумками року надходження платежів, справляння яких контролює ДПС, становили 739,1 млрд грн, у тому числі: 214,1 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 346,5 млрд, відшкодовано - 132,4 млрд грн), 175,7 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, 143,6 млрд грн - податок на прибуток підприємств, 102,8 млрд грн - акцизний податок, 59,8 млрд грн - рентна плата та 35,1 млрд грн - дивіденди та частина чистого прибутку державних підприємств.

Платежі, справляння яких контролює Держмитслужба, надійшли в обсязі 397,3 млрд гривень.

Виконання річного розпису доходів загального фонду держбюджету Державною податковою службою становило, за оперативними даними, 100,5 % («плюс» 3,8 млрд грн), Державною митною службою - 93,7 % («мінус» 26,5 млрд грн). Основною причиною цього стало блокування українських вантажних перевезень польськими перевізниками, а також більш міцний, порівняно з прогнозним, курс гривні до долара США.

Окрім податкових платежів важливим джерелом доходів державного бюджету у 2023 році стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) - 425,4 млрд гривень.

Крім того, 35,9 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету від Національного банку України як частина його прибутку, отриманого за минулий рік.

У цілому, за оперативними даними, за підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,7 трлн грн податків, зборів та інших платежів, близько 480,0 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Як повідомлялося, за січень - листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 536,0 млрд грн.