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Падіння української економіки у 2022 році виявилося меншим, ніж вважалося

17:36 29.12.2023 |

Економіка

 

Державна служба статистики у п'ятницю опублікувала на своєму сайті оновлені дані щодо внутрішнього валового продукту України за 2022 рік.

Було:

→ падіння на 29,1%;
→ обсяг 5,19 трлн грн.

Стало:

→ падіння на 28,8%;
→ обсяг 5,24 трлн грн.

Війна відкинула українську економіку на 20 років назад - її обсяг становить лише 77,5% порівняно з базовим 2016 роком. Це найнижчий показник з 2000-го, коли він становив 74,8%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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