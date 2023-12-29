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АНАЛІТИКА

МОЗ у 2024 році планує реалізувати понад 100 цифрових проєктів

16:55 29.12.2023 |

Економіка

 

Міністерство охорони здоров'я має намір у 2024 році реалізувати понад 100 цифрових проєктів, чимало з яких покликані імплементувати в Україні директиви і норми ЄС, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Вона також повідомила, що діджиталізація є частиною антикорупційної програми відомства, яка сформована на 2023-2025 рр. і передбачає реалізацію 67 заходів. Зокрема, йдеться про формування наглядових рад у медзакладах, підвищення підзвітності медзакладів, а також управління запасами лікарських засобів, медичних виробів.

"Там, де використовуватимуть цифрові рішення, там буде більша прозорість. Автоматизація і певні електронні рішення надають змогу забезпечити і контроль, і підзвітність", - сказала вона.

Карчевич наголосила, що електронна система управління закупівлями поширюватиметься на закупівлі за кошти місцевих бюджетів, а також на поставки, що здійснюються за рахунок підтримки міжнародних партнерів.

"Електронна система надасть змогу повністю управляти запасами ліків і медичних виробів на території України, незалежно від того, за яке джерело їх було закуплено, поставлено або отримано", - сказала вона.

Карчевич нагадала, що з 2024 року МОЗ планує поетапне впровадження інформаційної системи донорства крові.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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