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На сьогодні затверджені 97% місцевих бюджетів - Мінфін
16:44 29.12.2023 |
Станом на 29 грудня Міністерство фінансів має інформацію щодо затвердження 1545 бюджетів, що становить 97% від їх загальної кількості (1597).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зокрема, затверджено: 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва, 117 районних бюджети (не затверджено - 2), 1391 бюджет територіальних громад (не затверджено - 47) та 12 бюджетів районів у містах (не затверджено - 3).
Станом на 29 грудня у повному обсязі затверджено місцеві бюджети Луганської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей.
Зазначається, що з метою повноцінного функціювання закладів бюджетної сфери, безперервного надання ними послуг споживачам, органам місцевого самоврядування необхідно вжити заходів щодо пришвидшення процесу затвердження місцевих бюджетів та подання інформації про їх затвердження до Мінфіну за допомогою ІАС «LOGICA».
Як повідомлялось, попри війну рішення про місцеві бюджети-2024 підлягають обов'язковому оприлюдненню. Враховуючи воєнний стан, громади та військові адміністрації мають деякі обмеження щодо оприлюднення вже готового рішення про бюджет.
Необхідність публікації рішення про місцевий бюджет визначена частиною 5 статті 28 Бюджетного кодексу України: рішення про місцевий бюджет підлягає обов'язковій публікації не пізніше, ніж через 10 днів з дня його прийняття у газетах, визначених місцевою радою. Вимагає публікації такого рішення також і Закон України «Про доступ до публічної інформації», а саме згідно з ч. 2 статті 15 рішення про місцевий бюджет підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа.
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