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АМКУ оштрафував дві компанії на понад ₴20 мільйонів за змову на закупівлі державних номерних знаків
16:38 29.12.2023 |
Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Світлофор» і ТОВ «Автомотознак» на загальну суму 20 680 596 грн за змову під час торгів із закупівлі державних номерних знаків для транспортних засобів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що комітет встановив, що ТОВ «Світлофор» і ТОВ «Автомотознак» під час участі у таких торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції.
Виявлені факти у своїй сукупності свідчать про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, синхронність дій, пов'язаність через одних і тих же осіб та обмін інформацією.
Йдеться про торги, які проводив Головний сервісний центр МВС у 2021 та 2022 роках. Загальна очікувана вартість двох процедур закупівель складала 920 286 863 грн.
В АМКУ наголошують, що відповідно до закону «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.
Як повідомляв Укрінформ, Антимонопольний комітет України 7 грудня оштрафував ТОВ «Укрспецпоставка» та ТОВ «Офіс Інветицій» (перейменовано на ТОВ «Спиртовий завод «Лопатин») на загальну суму 6 748 629 грн за змову під час аукціону з продажу майна ДП "Укрспирт".
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