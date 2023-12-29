Кабмін дозволив передоплату 70% вартості будівництва нових укріплень

Кабінет міністрів дозволив авансом перераховувати підрядникам 70% вартості робіт зі зведення фортифікаційних споруд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Уряд постійно виділяє кошти на будівництво нових фортифікаційних споруд у різних областях. Рішення про будівництво тих чи інших укріплень ухвалює Генштаб ЗСУ і доводить цю необхідність до Міноборони, місцевих адміністрацій та Агентства відновлення. Для того, аби процес був якісним та швидким, дозволяємо тепер авансування на рівні до 70% вартості робіт", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.

А президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд, доручивши прискорити їх зведення на всіх основних напрямках.

"Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині - максимум уваги. Харківщина - це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ - Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь - Херсонська область", - розповідав Зеленський.