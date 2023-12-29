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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії - Шмигаль

 

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні затверджуємо проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії. Спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі є поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, фінальні умови програми будуть після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановано на 1 лютого 2024 року.

"Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в EUR50 млрд на 4 роки, з яких EUR39 млрд буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності", - розповів прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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