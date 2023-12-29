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АНАЛІТИКА

У грудні пальне уроздріб здешевшало на 3 грн/л

14:37 29.12.2023 |

Економіка

 

За місяць (1-29 грудня) середня ціна у країні на бензин марки А-95 зменшилась на 2,84 грн/л і становить 51,48 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 2,98 грн/л - до 54,59 грн/л, а літр дизельного пального втратив 2,72 грн/л і тепер коштує в середньому 51,50 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Мережі ОККО й WOG упродовж місяця скинули по 3 грн/л на бензини і 2 грн/л на дизельне пальне. І тепер А-95 і дизпальне на АЗК цих мереж продається за 54,99 грн/л, А-95+ - за 56,99 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, за грудень скинула ціни на бензин А-95 і ДП на понад 4 грн/л - до 49,26 грн/л (-4,24 грн/л) і 49,21 грн/л (-4,29 грн/л) відповідно, на А-95+ - на 2,50 грн/л - до 51,50 грн/л.

У мережі автозаправних станцій «Укрнафти» бензини просіли на 2.50 грн/л - до 49,40 грн/л (А-95) і 51,40 грн/л (А-95+) відповідно. Дизель скинув на літрі 3 грн - до 49,90 грн/л. На станціях U.GO за місяць бензини втратили в ціні 2 грн/л - до 50,37 грн/л (А-95) і 53,45 грн/л (А-95+). Дизель здешевшав на 1,86 грн/л - до 50,37 грн/л.

На АЗК UPG бензини здешевшали на 3,30 грн/л - до 50,60 грн/л (А-95) і 52,60 грн/л (А-95+), дизельне пальне - на 2,20 грн/л - до 50,70 грн/л.

У таких мережах як SOCAR, KLO, Amic і Shell звичайна «п'ятірка» здешевшала в межах 1,00-2,80 грн/л - до 51,99-56,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - на 1,00-3,00 грн/л - до 52,99-58,99 грн/л, дизпальне - у межах 2,00-3,00 грн/л, до 51,99-55,99 грн/л (див. табл.).

Загалом же бензин А-95 здешевшав за місяць від 1,00 грн/л (Marshall, «Авантаж 7» та інші) до 5 грн/л («Укрпетроль») і тепер торгується у ціновому коридорі 48,00-56,99 грн/л. «П'ятірка» з покращеними показниками якості за місяць втратила від 1,00 грн/л до 3,50 грн/л (Neftek), тож наразі її можна придбати за 51,50-58,99 грн/л.

Дизельне пальне теж дотримувалося тренду здешевшання і скинуло упродовж останнього місяця року від 1,00 грн/л (мережа Prime) до 4,80 грн/л («Катрал»), тож нині продається у межах 47,50-54,99 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 29 грудня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

29.12.23

Зм.

29.12.23

Зм.

29.12.23

Зм.

ОККО

54,99

-3,00

56,99

-3,00

54,99

-2,00

WOG

54,99

-3,00

56,99

-3,00

54,99

-2,00

Авіас

49,26

-4,24

51,50

-2,50

49,21

-4,29

Укрнафта

49,40

-2,50

51,40

-2,50

49,90

-3,00

UPG

50,60

-3,30

52,60

-3,30

50,70

-2,20

AMIC

52,25

-2,04

53,74

-2,00

52,01

-2,30

Shell

53,99

-2,80

56,89

-3,00

53,49

-3,00

SOCAR

56,99

-1,00

58,99

-1,00

55,99

-2,00

БРСМ-Нафта

49,06

-2,39

    

48,49

-2,74

KLO

51,59

-2,80

52,99

-2,80

51,99

-2,30

U.GO

50,37

-2,00

53,45

-2,00

50,37

-1,86

Автотранс

51,98

-2,00

    

51,98

-2,00

BVS

51,99

-2,00

53,99

-2,00

51,99

-2,00

Chipo

49,70

-2,47

    

49,62

-2,58

Авантаж 7

48,95

-1,00

    

48,95

-1,60

Prime

50,50

-2,00

    

51,00

-1,00

Укр-Петроль

48,00

-5,00

    

49,00

-4,00

Рур груп

50,99

-4,00

    

50,99

-4,00

Mango

50,29

-2,00

    

50,28

-3,01

Ovis

52,50

-2,49

55,90

-2,09

52,50

-2,99

VST

50,14

-3,36

    

49,30

-3,10

Marshal

52,00

-1,00

    

51,00

-2,00

Маркет

48,99

-1,50

    

48,59

-1,90

Олас

48,99

-3,00

    

49,99

-2,51

VostokGaz

49,99

-2,50

    

49,99

-2,50

Neftek

53,99

-3,00

56,49

-3,50

53,99

-3,00

Кворум

49,98

-2,00

    

49,98

-2,00

ZOG

52,00

-3,00

    

51,00

-4,00

Катрал

50,99

-4,00

    

49,99

-4,80

Green Wave

51,00

-2,50

    

49,80

-3,00

RLS

48,40

-3,50

51,50

-1,90

48,00

-3,00

Фактор

49,00

-1,50

    

47,50

-1,50

Середня ціна в Україні

51,48

-2,84

54,59

-2,98

51,50

-2,72
За матеріалами: EnKorr
 

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