У грудні пальне уроздріб здешевшало на 3 грн/л

За місяць (1-29 грудня) середня ціна у країні на бензин марки А-95 зменшилась на 2,84 грн/л і становить 51,48 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 2,98 грн/л - до 54,59 грн/л, а літр дизельного пального втратив 2,72 грн/л і тепер коштує в середньому 51,50 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Мережі ОККО й WOG упродовж місяця скинули по 3 грн/л на бензини і 2 грн/л на дизельне пальне. І тепер А-95 і дизпальне на АЗК цих мереж продається за 54,99 грн/л, А-95+ - за 56,99 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, за грудень скинула ціни на бензин А-95 і ДП на понад 4 грн/л - до 49,26 грн/л (-4,24 грн/л) і 49,21 грн/л (-4,29 грн/л) відповідно, на А-95+ - на 2,50 грн/л - до 51,50 грн/л.

У мережі автозаправних станцій «Укрнафти» бензини просіли на 2.50 грн/л - до 49,40 грн/л (А-95) і 51,40 грн/л (А-95+) відповідно. Дизель скинув на літрі 3 грн - до 49,90 грн/л. На станціях U.GO за місяць бензини втратили в ціні 2 грн/л - до 50,37 грн/л (А-95) і 53,45 грн/л (А-95+). Дизель здешевшав на 1,86 грн/л - до 50,37 грн/л.

На АЗК UPG бензини здешевшали на 3,30 грн/л - до 50,60 грн/л (А-95) і 52,60 грн/л (А-95+), дизельне пальне - на 2,20 грн/л - до 50,70 грн/л.

У таких мережах як SOCAR, KLO, Amic і Shell звичайна «п'ятірка» здешевшала в межах 1,00-2,80 грн/л - до 51,99-56,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - на 1,00-3,00 грн/л - до 52,99-58,99 грн/л, дизпальне - у межах 2,00-3,00 грн/л, до 51,99-55,99 грн/л (див. табл.).

Загалом же бензин А-95 здешевшав за місяць від 1,00 грн/л (Marshall, «Авантаж 7» та інші) до 5 грн/л («Укрпетроль») і тепер торгується у ціновому коридорі 48,00-56,99 грн/л. «П'ятірка» з покращеними показниками якості за місяць втратила від 1,00 грн/л до 3,50 грн/л (Neftek), тож наразі її можна придбати за 51,50-58,99 грн/л.

Дизельне пальне теж дотримувалося тренду здешевшання і скинуло упродовж останнього місяця року від 1,00 грн/л (мережа Prime) до 4,80 грн/л («Катрал»), тож нині продається у межах 47,50-54,99 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 29 грудня 2023 р., грн/л