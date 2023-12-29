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Елеонор Рузвельт
У грудні пальне уроздріб здешевшало на 3 грн/л
14:37 29.12.2023 |
За місяць (1-29 грудня) середня ціна у країні на бензин марки А-95 зменшилась на 2,84 грн/л і становить 51,48 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 2,98 грн/л - до 54,59 грн/л, а літр дизельного пального втратив 2,72 грн/л і тепер коштує в середньому 51,50 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Мережі ОККО й WOG упродовж місяця скинули по 3 грн/л на бензини і 2 грн/л на дизельне пальне. І тепер А-95 і дизпальне на АЗК цих мереж продається за 54,99 грн/л, А-95+ - за 56,99 грн/л.
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, за грудень скинула ціни на бензин А-95 і ДП на понад 4 грн/л - до 49,26 грн/л (-4,24 грн/л) і 49,21 грн/л (-4,29 грн/л) відповідно, на А-95+ - на 2,50 грн/л - до 51,50 грн/л.
У мережі автозаправних станцій «Укрнафти» бензини просіли на 2.50 грн/л - до 49,40 грн/л (А-95) і 51,40 грн/л (А-95+) відповідно. Дизель скинув на літрі 3 грн - до 49,90 грн/л. На станціях U.GO за місяць бензини втратили в ціні 2 грн/л - до 50,37 грн/л (А-95) і 53,45 грн/л (А-95+). Дизель здешевшав на 1,86 грн/л - до 50,37 грн/л.
На АЗК UPG бензини здешевшали на 3,30 грн/л - до 50,60 грн/л (А-95) і 52,60 грн/л (А-95+), дизельне пальне - на 2,20 грн/л - до 50,70 грн/л.
У таких мережах як SOCAR, KLO, Amic і Shell звичайна «п'ятірка» здешевшала в межах 1,00-2,80 грн/л - до 51,99-56,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - на 1,00-3,00 грн/л - до 52,99-58,99 грн/л, дизпальне - у межах 2,00-3,00 грн/л, до 51,99-55,99 грн/л (див. табл.).
Загалом же бензин А-95 здешевшав за місяць від 1,00 грн/л (Marshall, «Авантаж 7» та інші) до 5 грн/л («Укрпетроль») і тепер торгується у ціновому коридорі 48,00-56,99 грн/л. «П'ятірка» з покращеними показниками якості за місяць втратила від 1,00 грн/л до 3,50 грн/л (Neftek), тож наразі її можна придбати за 51,50-58,99 грн/л.
Дизельне пальне теж дотримувалося тренду здешевшання і скинуло упродовж останнього місяця року від 1,00 грн/л (мережа Prime) до 4,80 грн/л («Катрал»), тож нині продається у межах 47,50-54,99 грн/л.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 29 грудня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
29.12.23
|
Зм.
|
29.12.23
|
Зм.
|
29.12.23
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
-3,00
|
56,99
|
-3,00
|
54,99
|
-2,00
|
WOG
|
54,99
|
-3,00
|
56,99
|
-3,00
|
54,99
|
-2,00
|
Авіас
|
49,26
|
-4,24
|
51,50
|
-2,50
|
49,21
|
-4,29
|
Укрнафта
|
49,40
|
-2,50
|
51,40
|
-2,50
|
49,90
|
-3,00
|
UPG
|
50,60
|
-3,30
|
52,60
|
-3,30
|
50,70
|
-2,20
|
AMIC
|
52,25
|
-2,04
|
53,74
|
-2,00
|
52,01
|
-2,30
|
Shell
|
53,99
|
-2,80
|
56,89
|
-3,00
|
53,49
|
-3,00
|
SOCAR
|
56,99
|
-1,00
|
58,99
|
-1,00
|
55,99
|
-2,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,06
|
-2,39
|
48,49
|
-2,74
|
KLO
|
51,59
|
-2,80
|
52,99
|
-2,80
|
51,99
|
-2,30
|
U.GO
|
50,37
|
-2,00
|
53,45
|
-2,00
|
50,37
|
-1,86
|
Автотранс
|
51,98
|
-2,00
|
51,98
|
-2,00
|
BVS
|
51,99
|
-2,00
|
53,99
|
-2,00
|
51,99
|
-2,00
|
Chipo
|
49,70
|
-2,47
|
49,62
|
-2,58
|
Авантаж 7
|
48,95
|
-1,00
|
48,95
|
-1,60
|
Prime
|
50,50
|
-2,00
|
51,00
|
-1,00
|
Укр-Петроль
|
48,00
|
-5,00
|
49,00
|
-4,00
|
Рур груп
|
50,99
|
-4,00
|
50,99
|
-4,00
|
Mango
|
50,29
|
-2,00
|
50,28
|
-3,01
|
Ovis
|
52,50
|
-2,49
|
55,90
|
-2,09
|
52,50
|
-2,99
|
VST
|
50,14
|
-3,36
|
49,30
|
-3,10
|
Marshal
|
52,00
|
-1,00
|
51,00
|
-2,00
|
Маркет
|
48,99
|
-1,50
|
48,59
|
-1,90
|
Олас
|
48,99
|
-3,00
|
49,99
|
-2,51
|
VostokGaz
|
49,99
|
-2,50
|
49,99
|
-2,50
|
Neftek
|
53,99
|
-3,00
|
56,49
|
-3,50
|
53,99
|
-3,00
|
Кворум
|
49,98
|
-2,00
|
49,98
|
-2,00
|
ZOG
|
52,00
|
-3,00
|
51,00
|
-4,00
|
Катрал
|
50,99
|
-4,00
|
49,99
|
-4,80
|
Green Wave
|
51,00
|
-2,50
|
49,80
|
-3,00
|
RLS
|
48,40
|
-3,50
|
51,50
|
-1,90
|
48,00
|
-3,00
|
Фактор
|
49,00
|
-1,50
|
47,50
|
-1,50
|
Середня ціна в Україні
|
51,48
|
-2,84
|
54,59
|
-2,98
|
51,50
|
-2,72
|
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