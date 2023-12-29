Обсяг держзакупівель через Prozorro за рік зріс утричі – до 480 мільярдів

Цього року обсяги закупівель, які були проведені через систему Prozorro, в порівнянні з минулим роком зросли утричі - до 480 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro.

Зазначається, що за минулий рік система пережила трансформацію під вимоги воєнного часу - була суттєво скорочена тривалість процедур, з'явилася можливість приховувати чутливу інформацію, був масштабований інструмент закупівель Prozorro Market.

"У результаті обсяги закупівель, які були проведені через систему Prozorro, у 2023 році зросли утричі - до 480 млрд грн. І станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro, а отже у конкурентний та відкритий спосіб", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що у систему Prozorro повернулися незбройні оборонні закупівлі Міноборони. У результаті, лише за пів року на цих тендерах вдалося заощадити майже 7 млрд грн, або 16% від бюджету.

Усього ж за результатами 2023 року за завершеними тендерами замовникам вдалося знизити ціну своїх закупівель на 37 млрд грн від очікуваної вартості.