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Обсяг держзакупівель через Prozorro за рік зріс утричі – до 480 мільярдів
14:26 29.12.2023 |
Цього року обсяги закупівель, які були проведені через систему Prozorro, в порівнянні з минулим роком зросли утричі - до 480 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro.
Зазначається, що за минулий рік система пережила трансформацію під вимоги воєнного часу - була суттєво скорочена тривалість процедур, з'явилася можливість приховувати чутливу інформацію, був масштабований інструмент закупівель Prozorro Market.
"У результаті обсяги закупівель, які були проведені через систему Prozorro, у 2023 році зросли утричі - до 480 млрд грн. І станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro, а отже у конкурентний та відкритий спосіб", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона додала, що у систему Prozorro повернулися незбройні оборонні закупівлі Міноборони. У результаті, лише за пів року на цих тендерах вдалося заощадити майже 7 млрд грн, або 16% від бюджету.
Усього ж за результатами 2023 року за завершеними тендерами замовникам вдалося знизити ціну своїх закупівель на 37 млрд грн від очікуваної вартості.
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