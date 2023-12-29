Кабмін спростив призначення пільг на комуналку для сімей ветеранів

Кабінет міністрів спростив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни і членів їх сімей.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 27 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Так, чинне законодавство передбачає, що для призначення пільг на житлово-комунальні послуги, пільговик має особисто звернутися до уповноважених органів.

"Через це українські ветерани війни, які беруть участь у воєнних діях і перебувають на передовій, зіштовхувались з проблемою неможливості оформлення цих пільг, адже не мали змоги звернутися по їх призначення особисто. А отже, ветерани та члени їхніх сімей не мали можливості скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою", - пояснили у Мінсоцполітики.

Відтак, за рішенням уряду, запроваджеється експериментальний Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей. Він запрацює через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань інформаційних систем.

Цей порядок спрощує процедуру внесення відомостей в Реєстр осіб, які мають право на пільги, та призначення Пенсійним фондом України пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

А саме:

* якщо ветеран війни (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни) не може самостійно подати заяву на призначення пільги на ЖКП, - з травня 2024 року це зможуть зробити за нього члени його родини;

* замість існуючих двох окремих можна буде подавати єдину спрощену заяву - про взяття на облік, як пільговика, і про надання пільг;

* обсяг інформації, яку необхідно зазначити, для призначення пільг зменшиться. Частину інформації Мінсоцполітики та ПФУ отримуватимуть шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів;

* передбачено можливість подання спрощеної заяви, крім паперової, також в електронній формі, зокрема, засобами порталу "Дія".