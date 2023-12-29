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В Україні МВФ зосереджений на підтримці соцзобов'язань держави, а не на військовій сфері - представник Фонду
08:34 29.12.2023 |
Міжнародний валютний фонд зосереджений на підтримці роботи Української держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.
Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер, передає Укрінформ.
"Ми очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження", - заявив він у відповідь на запитання, чи готові міжнародні донори збільшити допомогу нашій країні, якщо бюджетні видатки зростуть через війну.
"Я завжди наголошую дуже чітко - ми очікуємо, щоб генерувалися внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження", - сказав Кеммер.
Він наголосив, що донори зосереджують свою економічну підтримку саме на соціальній складовій бюджету та функціонуванні уряду.
"Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками. І ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист уразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 мільярди", - пояснив представник МВФ.
Допомогти Україні генерувати додаткові надходження має краще управління, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив Кабмін на виконання умов програми Фонду, зазначив Кеммер. За його словами, стратегія дозволить "отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби у витратах протягом цього часу". Вона також важлива, щоб побудувати сучасну державу, а сучасна держава потребує інвестицій.
"Для приватного сектора в Україні потрібно створити таке середовище, яке дозволить отримувати податкові надходження і фінансувати видатки", - зауважив директор Європейського департаменту МВФ.
Як повідомлялося, у Мінфіні заявили, що наступного року потребу в міжнародному фінансуванні України зменшено з 41 млрд дол. до 37,3 млрд дол.
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