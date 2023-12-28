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Податкова попереджає про часткове обмеження роботи сервісів із 30 грудня
23:10 28.12.2023 |
В Україні з 30 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року буде обмежено приймання податкових накладних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Державна податкова служба України посилається на завершення 2023 бюджетного року та початок 2024 бюджетного року, а також на лист Державної казначейської служби України від 12.12.2023 р. № 11-06-06/23778 щодо особливостей режиму роботи системи електронних платежів Національного банку України.
Податкова додала, що в інформаційно-комунікаційних системах у період з 30 грудня 2023 року до 1 січня 2024 року проводитимуться регламентні та технічні роботи.
Коли сервіси відновлять роботу
"У зв'язку з цим буде обмежено приймання податкових накладних та розрахунків коригування до Єдиного реєстру податкових накладних у період із 30 грудня 2023 року до 1 січня 2024 року", - додали в податковій.
Починаючи з 2 січня 2024 року інформаційно-комунікаційні системи Державної податкової служби України, зокрема Єдиний реєстр податкових накладних, працюватимуть у штатному режимі.
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