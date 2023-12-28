Україна живе без емісії 12-й місяць поспіль - НБУ

У Національному банку заявили, що країна 12-й місяць поспіль живе без емісії зокрема завдяки активізації внутрішнього боргового ринку, який сьогодні генерує чисте фінансування.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

«Традиційна щомісячна зустріч із топ 30 банками цього разу збіглася в часі з останнім тижнем року. Це найкраща нагода подивитися на ті 12 місяців, упродовж яких ми працювали разом, та визначити, що забираємо з собою в рік наступний. Нашим надбанням точно є рівень взаємодії та зрілості, який увесь цей час демонстрували банки», - сказав Пишний.

Він зазначив, що 2024-й буде непростою подорожжю для фінансового сектору. Бюджет на оборону та спротив формує значні потреби. Однак напрацьований рівень резистентності дасть змогу пройти цей виклик достойно та результативно, зі збереженням макрофінансової стабільності.

«Забезпечили немонетарне фінансування державних видатків. 12-й місяць поспіль ми живемо без емісії, зокрема завдяки активізації внутрішнього боргового ринку, який сьогодні генерує чисте фінансування. Каталізатором змін стали зважений діалог та нова якість взаємодії з Мінфіном», - акцентував очільник НБУ.

Також він нагадав, що регулятор за поточний рік суттєво знизив облікову ставку: з 25% до 15%, що підтримає відновлення економіки, не підважуючи макрофінансову стабільність.

Разом з тим Пишний зазначив, що Україна і надалі потребує зовнішнього фінансування.

«Тому ми будемо максимально зосереджені на тому, щоб забезпечити ритмічну та достатню міжнародну фінансову підтримку. Виконання програми з МВФ - і надалі пріоритет», - підсумував Пишний.

Як повідомлялось, Національний банк наразі не бачить потреб у відновленні емісійного фінансування бюджету.