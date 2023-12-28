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Україна та Молдова домовилися синхронізувати електронну чергу на кордоні
15:47 28.12.2023 |
Україна та Молдова на міжвідомчій урядовій зустрічі домовилися синхронізувати електронну чергу на кордоні, що спростить транзит вантажів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Мінагрополітики.
У зустрічі брали участь міністри сільського господарства, а також, з українського боку, представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України.
"Микола Сольський і Володимир Боля під час онлайн-зустрічі в четвер обговорили питання формування електронної черги на молдовсько-румунському кордоні та необхідність її синхронізації з українською е-чергою... Досягнуто домовленості щодо співпраці технічних спеціалістів обох країн задля прискорення процесу такої синхронізації", - зазначають у повідомленні.
Це допоможе прискорити транзит вантажів з України до Румунії та запобігатиме скупченню вантажівок на території Молдови.
Нагадаємо, минулого тижня представники профільних міністерств України та Польщі узгодили дії для розблокування кордону.
Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що блокада українського кордону скоро припиниться.
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