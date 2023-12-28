Бюджети різних рівнів у 2023 році отримали за підсумками майже 20 тис. успішних торгів у державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" понад 14 млрд грн, йдеться у прес-релізі Міністерства економіки.

"На кінець 2023 року через державні онлайн-аукціони в системі "Прозорро.Продажі" реалізовуються публічні активи на понад 20 ринках. Це результат ухвалених законодавчих рішень уряду та парламенту, а також - ефективності системи, яка допомагає залучати кошти до державного та місцевих бюджетів вже понад сім років", - наводяться у повідомленні слова першого віце-прем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко.

Уточнюється, що за результатами аукціонів стартова ціна на активи зросла майже вдвічі.

"Цього року майже 26 тисяч учасників - малий, середній та великий бізнес, а також громадяни, що шукали активи для своїх потреб, взяли участь в електронних торгах. Вони купували та орендували на онлайн-аукціонах державну та комунальну нерухомість, землю, отримували в прозорий спосіб спецдозволи на користування надрами, промисел, змагалися за активи банкрутів, ліквідованих банків. А це своєю чергою є важливим внеском і у залучення приватних інвестицій у державні та комунальні активи, і у забезпечення стабільності економіки", - зазначила Свириденко.

Згідно з релізом, з 14 млрд грн понад 4,8 млрд грн складають кошти, залучені Фондом гарантування вкладів від продажу активів банків, що ліквідуються, майже 3,3 млрд грн надійшло до бюджетів різних рівнів за підсумками онлайн-аукціонів з малої приватизації державного та комунального майна.

Ще майже 2,7 млрд грн одержали організатори торгів з реалізації активів у справах про банкрутство для розрахунків з кредиторами боржників, а майже 1,4 млрд грн у 2023 році склали доходи організаторів земельних торгів за результатами успішних електронних аукціонів.

"У 2023 році в системі "Прозорро.Продажі" реалізовували активи на державних онлайн-аукціонах понад 3,5 тисячі організаторів. Це Фонд гарантування вкладів, Фонд держмайна, профільні відомства, громади, державні підприємства, арбітражні керуючі, приватні виконавці та бізнеси", - додав СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

За його словами, завдяки цьому зросла і кількість аукціонів, які вони оголосили, та виставлених на торги активів.

"Загалом цього року три з чотирьох активів продавалися або здавалися в оренду через онлайн-аукціони в системі з першого разу. Це свідчить про запит на активи в системі та готовність бізнесу вже на перших торгах інвестувати в них", - прокоментував Бут.

Згідно з релізом, за кількістю успішних аукціонів найактивніше з системою цього року працювала "Укрзалізниця" - понад 2 тис. завершених торгів. Серед топ-5 організаторів також "Укртелеком", Держрибагентство та регіональне відділення Фонду держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Зазначається, що найдорожчий реалізований актив в системі у 2023 році - майно збанкрутілого ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат", яке продали за майже 700 млн грн. Серед топ-3 активів з найвищою фінальною вартістю - два лоти від Фонду гарантування вкладів: за права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді сонячної електростанції та акцій переможець сплатив понад 680 млн грн, а права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді ТЦ "Магелан" у Києві, майнового комплексу та дебіторську заборгованість, що належали колишній дочірній структурі російського банку, продали за понад 620 млн грн.

Загалом, згідно з інформацію на сайті "Прозорро.Продажі", дохід від онлайн-аукціонів у 2023 році виріс порівняно із попереднім роком на 70% - до 15,29 млрд грн за зростання оголошеної вартості на 98% - до 249,06 млрд грн.