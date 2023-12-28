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АНАЛІТИКА

Українці за рік купили майже 200 тисяч вживаних іномарок: чотири найпопулярніші моделі

13:45 28.12.2023 |

Економіка

 

Із початку року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону.

Як повідомляє "Укравтопром", це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.

Зазначається, що середній вік вживаних машин, що цьогоріч перейшли на українські номери, становить 10,3 року.

Найбільшу частку з цієї кількості склали бензинові авто - 45%. Далі йдуть: дизельні - 33%; електромобілі - 14%; авто з ГБО - 5%; гібриди - 3%.

Найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом цього року був Volkswagen Golf. Лідером серед дизельних та авто з ГБО став Renault Megane, електромобілів - Nissan Leaf. У сегменті гібридів найчисельнішим був Ford Fusion US.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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