Українці за рік купили майже 200 тисяч вживаних іномарок: чотири найпопулярніші моделі

Із початку року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону.

Як повідомляє "Укравтопром", це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.

Зазначається, що середній вік вживаних машин, що цьогоріч перейшли на українські номери, становить 10,3 року.

Найбільшу частку з цієї кількості склали бензинові авто - 45%. Далі йдуть: дизельні - 33%; електромобілі - 14%; авто з ГБО - 5%; гібриди - 3%.

Найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом цього року був Volkswagen Golf. Лідером серед дизельних та авто з ГБО став Renault Megane, електромобілів - Nissan Leaf. У сегменті гібридів найчисельнішим був Ford Fusion US.