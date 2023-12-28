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АНАЛІТИКА

Україна потребує понад 200 нових сміттєпереробних заводів - глава Міндовкілля

10:06 28.12.2023 |

Економіка, Україна

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів сформувало план розміщення нових заводів з оброблення відходів, який передбачає 207 проєктів, що мають з'явитися по всій Україні до 2034 року.

Про це в інтерв'ю виданню Delo.ua повідомив глава міністерства Руслан Стрілець, передає Укрінформ.

«Ми проаналізували проблематику кожного регіону, вивчили обсяги утворення відходів та їх склад, а також досвід європейських країн. У результаті сформували план розміщення нових заводів з оброблення відходів, у нього ввійшли 207 проєктів», - сказав Стрілець.

У кожен проєкт закладено кластерний підхід до будівництва сміттєпереробних об'єктів. Кожен кластер розрахований на переробку 400-500 тис. т відходів на рік та повинен забезпечити утилізацію 100% новоутворених твердих побутових відходів на території, яку він обслуговуватиме.

За підрахунками Міндовкілля, розмір інвестицій у будівництво кластерів оцінюється майже у $4 млрд

«Звичайно, для воюючої країни і на час післявоєнного відновлення це досить великі кошти, які громади не «витягнуть» самостійно, тому ми вже працюємо з інвесторами і міжнародними партнерами», - зауважив міністр.

За його словами, вже є інвестор, який співфінансуватиме реалізацію проєкту переробки сміття на Київщині.

Зацікавилися також інвестори проєктами на Полтавщині, Одещині, Івано-Франківщині. Аналогічні формати співпраці розпочинаються в Сумській, Житомирській, Закарпатській та Харківській областях.

Згідно зі стратегічними цілями Міндовкілля, нові сміттєпереробні заводи мають з'явитися в Україні до 2034 року.

Як повідомлялося, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець і голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер разом із громадами підписали меморандум про співпрацю для запуску в області сміттєпереробного кластера, який зможе приймати на переробку 1 млн т відходів на рік.
 

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