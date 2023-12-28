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АНАЛІТИКА

Уряд змінив строк дії свідоцтв про допущення до перевезення небезпечних вантажів

08:49 28.12.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів змінив строк дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Про це повідомив Урядовий портал, передає Укрінформ.

"Скасовано продовження строків дії свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для транспортування паливних та вибухонебезпечних речовин організації повинні мати відповідні дозвільні документи, зокрема, свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. Ці документи видаються у сервісних центрах МВС, термін їхньої дії становить 1 рік.

В уряді поінформували, що лише впродовж 2023 року сервісні центри МВС видали та продовжили термін понад 40 800 свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів.

"Раніше, якщо строк дії свідоцтва на перевезення небезпечних вантажів закінчувався під час дії воєнного стану, він автоматично продовжувався. Цим документом можна було користуватись на території України під час дії воєнного стану та впродовж 90 днів після його скасування", - розповіли у Кабміні.

Там пояснили, що введення таких нормативних змін було необхідним для налагодження перевезень вантажів для критичної інфраструктури та підтримки військовослужбовців.

Але уряд і МВС ухвалили низку документів, у зв'язку з чим і було скасовано продовження строків дії свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову, якою передбачено скорочення проходження спецпідготовки та стажування водіїв автомобілів цивільного захисту з шести до одного місяця, щоб допустити їх до керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів.
 

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