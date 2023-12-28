Уряд затвердив трирічний план заходів у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів

Кабінет Міністрів затвердив План заходів на період до 2026 року, спрямованих на запобігання виникненню та зменшенню негативних наслідків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"27 грудня 2023 року на засіданні уряду затверджено План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року", - йдеться у повідомленні.

Цим рішенням Кабмін визначив основні національні вектори розвитку системи фінансового моніторингу на найближчі три роки.

План заходів сформований за результатами третьої Національної оцінки ризиків, яка визначила відповідні загрози (уразливі місця) для суб'єктів фінансового моніторингу.

Затвердженим планом передбачене інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмиванням «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.

У Мінфіні пояснили, що заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання.

Йдеться, зокрема, про вдосконалення як законодавства у сфері фінансового моніторингу, так і діяльності суб'єктів держфінмоніторингу та інших органів; підвищення ефективності роботи правоохоронних і державних органів; забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб.

Також передбачений розвиток міжнародного співробітництва у сфері боротьби з "брудними" коштами.

У Мінфіні очікують, що реалізація цього урядового документа сприятиме вдосконаленню законодавства і практики його застосування та запровадженню в Україні нових механізмів боротьби з відмиванням «брудних» коштів.

Як повідомлялось, у вересні 2023 року Кабмін спільно з Національним банком затвердили методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.