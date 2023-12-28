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АНАЛІТИКА

Кабмін збільшив компенсації за працевлаштування переселенців

23:10 27.12.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 27 грудня, повідомляє Мінекономіки.

Так, уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування ВПО та до 6 місяців - за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю.

"Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив'язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становитиме 7100 грн, а з 1 квітня - 8000 грн.

Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівника", - пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
За матеріалами: Економічна правда
 

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