Фінансові новини
- |
- 28.12.23
- |
- 06:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін збільшив компенсації за працевлаштування переселенців
23:10 27.12.2023 |
Кабінет міністрів збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 27 грудня, повідомляє Мінекономіки.
Так, уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування ВПО та до 6 місяців - за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю.
"Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив'язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становитиме 7100 грн, а з 1 квітня - 8000 грн.
Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівника", - пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
|Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд затвердив трирічний план заходів у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів
|Кабмін збільшив компенсації за працевлаштування переселенців
|Родовищами Укрнафти зацікавились 25 потенційних партнерів. Відбір продовжили
|Україна вже експортувала понад 17,4 мільйона тонн зернових
|Україна збільшила доходи від аграрного експорту на 7%
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
Бізнес
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
|Світові витрати на генеративний ШІ перевищать $151 млрд у 2027 році
|Компанія Hyperloop закривається та продає активи – Bloomberg
|Cadillac представив новий кросовер Vistiq