Україна отримала від Франції лоцманський катер для судноплавства на Дунаї

Франція передала Україні лоцманський катер Pilotine XIV для підтримки судноплавства на Дунаї. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Катер передано до Ренійської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Наразі на українській ділянці Дунаю працює вісім лоцманських катерів. Отриманий від Франції катер допоможе збільшити трафік флоту та знизить час простою причалів та суден.

Напередодні передання катера підтвердив міністр Франції з транспорту Клеман Бон.

"Франція передала другий лоцманський катер для підтримки України, як і було обіцяно. Судно вийшло з Дюнкерка, воно допоможе експортувати зернові, щоб допомогти нагодувати світ. Наша відданість тотальна, наша солідарність не припиниться", - написав міністр у Х (Twitter).