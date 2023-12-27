Фінансові новини
- |
- 27.12.23
- |
- 21:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала від Франції лоцманський катер для судноплавства на Дунаї
20:05 27.12.2023 |
Франція передала Україні лоцманський катер Pilotine XIV для підтримки судноплавства на Дунаї. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Катер передано до Ренійської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України".
Наразі на українській ділянці Дунаю працює вісім лоцманських катерів. Отриманий від Франції катер допоможе збільшити трафік флоту та знизить час простою причалів та суден.
Напередодні передання катера підтвердив міністр Франції з транспорту Клеман Бон.
"Франція передала другий лоцманський катер для підтримки України, як і було обіцяно. Судно вийшло з Дюнкерка, воно допоможе експортувати зернові, щоб допомогти нагодувати світ. Наша відданість тотальна, наша солідарність не припиниться", - написав міністр у Х (Twitter).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
ТОП-НОВИНИ
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
|Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо
|Родина голови фракції «Слуг народу» Арахамії використовує автівки, оформлені на менеджера та адвоката
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
|Україна отримала від Франції лоцманський катер для судноплавства на Дунаї
|Наші можливості достатні. Камишін розповів про виробництво систем РЕБ в Україні
|Україна почне масове виробництво снарядів «натівського» калібру, - Камишін
|Камишін розповів про значне зростання виробництва боєприпасів в Україні
|FPV і не тільки. У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів може виробити Україна
|Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року - Шмигаль
Бізнес
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
|Світові витрати на генеративний ШІ перевищать $151 млрд у 2027 році
|Компанія Hyperloop закривається та продає активи – Bloomberg
|Cadillac представив новий кросовер Vistiq
|ITC не задовольнила звернення Apple про відтермінування заборони на продаж смарт-годинників Apple Watch Ultra 2 і Series 9 у США