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Наші можливості достатні. Камишін розповів про виробництво систем РЕБ в Україні
20:00 27.12.2023 |
Державні заводи в Україні виробляють системи радіоелектронної боротьби для потреб Збройних сил. Наші можливості в цьому плані достатні.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"У нас є державні заводи, які роблять від великих систем до окопного РЕБу", - йдеться в заяві.
За його словами, перші контрактації вже пішли і міністр упевнений, що в цьому плані наші можливості достатні.
"Треба розуміти, що це постійна боротьба, коли РФ буде змінювати алгоритми, ми будемо змінювати свої алгоритми", - сказав Камишін.
РЕБ в Україні
На початку місяця Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.
Також міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна наразі працює над отриманням систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.
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