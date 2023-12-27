Фінансові новини
- |
- 27.12.23
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна почне масове виробництво снарядів «натівського» калібру, - Камишін
19:55 27.12.2023 |
Україна планує масово збільшити виробництво снарядів калібру 155-мм у наступному році. Однак все залежатиме від доставки пороху.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на зустрічі з журналістами заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Глобальний світ цього року навіть не подвоївся. Ми почали розробку снаряди 155 калібру, плануємо виробляти масово в наступному році. Але ми залежимо від порохів. Натівські порохи - ми їх ніколи не виробляли", - заявив Камишін.
Він зауважив, що Україна робить все можливе для того, щоб підсилити свої оборонні підприємства. Зокрема влада дає рівні можливості приватним виробникам порівняно з державними. Це пов'язано з тим, що приватний сегмент розвивається значно швидше.
Раніше Камишін заявляла, що повільне виробництво снарядів пов'язане з дефіцитом пороху.
Виробництво західної зброї в Україні
Нагадаємо, Україна намагається залучити оборонні компанії з країн Заходу до виробництва своєї продукції на своїй території.
Зокрема, ще наприкінці жовтня стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.
Підприємство допомагатиме Україні ремонтувати техніку, яку передали країни Заходу, а також планує виробляти танки та бронемашини.
Завод Rheinmetall хочуть запустити на території України вже в 2024 році, заявив нещодавно генеральний директор концерну Армін Паппергер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд ухвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 рр.- глава Мінфіну
ТОП-НОВИНИ
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
|Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо
|Родина голови фракції «Слуг народу» Арахамії використовує автівки, оформлені на менеджера та адвоката
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Наші можливості достатні. Камишін розповів про виробництво систем РЕБ в Україні
|Україна почне масове виробництво снарядів «натівського» калібру, - Камишін
|Камишін розповів про значне зростання виробництва боєприпасів в Україні
|FPV і не тільки. У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів може виробити Україна
|Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року - Шмигаль
|Уряд ухвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 рр.- глава Мінфіну
|Зростання рекламно-комунікаційного ринку України у 2024р. сповільниться до 28% із 77% у 2023р. - експерти
Бізнес
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
|Світові витрати на генеративний ШІ перевищать $151 млрд у 2027 році
|Компанія Hyperloop закривається та продає активи – Bloomberg
|Cadillac представив новий кросовер Vistiq
|ITC не задовольнила звернення Apple про відтермінування заборони на продаж смарт-годинників Apple Watch Ultra 2 і Series 9 у США