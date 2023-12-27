Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна почне масове виробництво снарядів «натівського» калібру, - Камишін

19:55 27.12.2023 |

Економіка

 

Україна планує масово збільшити виробництво снарядів калібру 155-мм у наступному році. Однак все залежатиме від доставки пороху.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на зустрічі з журналістами заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Глобальний світ цього року навіть не подвоївся. Ми почали розробку снаряди 155 калібру, плануємо виробляти масово в наступному році. Але ми залежимо від порохів. Натівські порохи - ми їх ніколи не виробляли", - заявив Камишін.

Він зауважив, що Україна робить все можливе для того, щоб підсилити свої оборонні підприємства. Зокрема влада дає рівні можливості приватним виробникам порівняно з державними. Це пов'язано з тим, що приватний сегмент розвивається значно швидше.

Раніше Камишін заявляла, що повільне виробництво снарядів пов'язане з дефіцитом пороху.

Виробництво західної зброї в Україні

Нагадаємо, Україна намагається залучити оборонні компанії з країн Заходу до виробництва своєї продукції на своїй території.

Зокрема, ще наприкінці жовтня стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

Підприємство допомагатиме Україні ремонтувати техніку, яку передали країни Заходу, а також планує виробляти танки та бронемашини.

Завод Rheinmetall хочуть запустити на території України вже в 2024 році, заявив нещодавно генеральний директор концерну Армін Паппергер.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6194
  0,2510
 0,67
EUR
 1
 41,6334
  0,4796
 1,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5080  0,02 0,04 38,0912  0,02 0,06
EUR 41,2212  0,00 0,01 41,9956  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5500  0,04 0,12 37,6000  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес