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АНАЛІТИКА

Камишін розповів про значне зростання виробництва боєприпасів в Україні

19:49 27.12.2023 |

Економіка

Камишін розповів про значне зростання виробництва боєприпасів в Україні

 

Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Це стосується мін та артилерійських снарядів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на зустрічі з журналістами заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він наголосив, що частка виробництва приватних компаній наближається до частки виробництва державних. Раніше у цій галузі була монополія.

Водночас, за словами міністра, цього року Україна збільшила виробництво утричі, а наступного планує у шість разів.

"Боєприпаси. У нас вже є значне зростання за номенклатурою: мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази. Стримує дефіцит вибухових речовин - порохів, дефіцит у глобальному світі", - додав Камишін.

Також у нашій країні наростили виробництво САУ Богдана - по шість на місяць, БТР, бронеавтомобілів, протитанкових ракет, а також почали виробляти нові системи ППО FrankenSAM.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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