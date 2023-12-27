Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

FPV і не тільки. У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів може виробити Україна

 

Україна здатна виробити понад мільйон FPV-дронів. Також країна вироблятиме й інші види безпілотників.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна здатна буде виробити 10 тисяч ударних дронів.

Також країна зможе виготовити 1000 далекобійних безпілотників. Окремо Камишін підкреслив, що є можливості виготовити понад мільйон FPV-дронів.

"Зараз ви будете бачити, як більше FPV буде вражати окремо людину", - додав міністр.

Боєприпаси для дронів

Також очільник Мінстратегпрому заявив, що відповідає за те, щоб ці можливості були готові. За його словами, на сьогодні їх достатньо.

"Волонтери купують українське, значить спроможності є, повірте мені, ми готові, можна купити за різними цінами, різних виробників. Ми можемо виробити достатньо", - додав він.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують зробити мільйон дронів.

Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони. За словами чиновника, заводи в Україні готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6194
  0,2510
 0,67
EUR
 1
 41,6334
  0,4796
 1,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5080  0,02 0,04 38,0912  0,02 0,06
EUR 41,2212  0,00 0,01 41,9956  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5500  0,04 0,12 37,6000  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес