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FPV і не тільки. У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів може виробити Україна
Україна здатна виробити понад мільйон FPV-дронів. Також країна вироблятиме й інші види безпілотників.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За його словами, Україна здатна буде виробити 10 тисяч ударних дронів.
Також країна зможе виготовити 1000 далекобійних безпілотників. Окремо Камишін підкреслив, що є можливості виготовити понад мільйон FPV-дронів.
"Зараз ви будете бачити, як більше FPV буде вражати окремо людину", - додав міністр.
Боєприпаси для дронів
Також очільник Мінстратегпрому заявив, що відповідає за те, щоб ці можливості були готові. За його словами, на сьогодні їх достатньо.
"Волонтери купують українське, значить спроможності є, повірте мені, ми готові, можна купити за різними цінами, різних виробників. Ми можемо виробити достатньо", - додав він.
Виробництво дронів в Україні
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують зробити мільйон дронів.
Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони. За словами чиновника, заводи в Україні готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.
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