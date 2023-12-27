Зростання рекламно-комунікаційного ринку України у 2024р. сповільниться до 28% із 77% у 2023р. - експерти

Експерти Всеукраїнської рекламної коаліції оцінили зростання рекламно-комунікаційного ринку України цьогоріч у 77% - до 21,6 млрд грн після падіння в 2,7 раза торік і прогнозують його збільшення наступного року на 28% - до 27,6 млрд грн.

"Вітаємо Digital і радіо як медіа, які першими відновилися до довоєнного рівня. Крім того, що ринок відновлюється, дуже тішить, що він змінюється, адаптується і розвивається, включно із появою нових напрямів", - зазначено в дослідженні.

Згідно з дослідженням, у жовтні-грудні на основних телеканалах спостерігався брак ресурсу, і рівень sold-out у прайм-тайм був близький до 100%. До кінця року пожвавився і ринок спонсорства, причиною чого стали новорічні свята і заплановані святкові проєкти в ефірі національних каналів.

"Прогнози на 2023 рік, зроблені за результатами першого півріччя, справдилися, і ринок прямої реклами зріс відносно 2022 року більш ніж на 45% і перетнув позначку в 3,5 млрд грн", - зазначає ВРК.

За її оцінками, у майбутньому багато чого залежатиме від ситуацій на фронті, але якщо значного погіршення не відбудеться, то можна прогнозувати 60-65% зростання ринку, що дасть щонайменше 5,6 млрд грн у річній перспективі.

Зазначається, що обсяг телевізійного спонсорства 2023 року зріс на 58% - до 370 млн грн і наступного року може сягнути 500 млн грн.

Згідно з дослідженням ВРК, протягом 2023 року зовнішня реклама (OOH) демонструвала стійкий тренд до зростання та загалом за рік збільшилась на 57,7% (без урахування транзитної) - до 2,63 млрд грн, зберігаючи потенціал додати ще 47,1% наступного року та досягти 3,9 млрд грн.

Зазначається, що найшвидшими темпами зростала цифрова зовнішня реклама (DOOH) - на 85%, до 504 млн грн. Наступного року, за прогнозами, вона також залишиться лідером за динамікою - 60%.

Згідно з дослідженням, зростання ринку радіореклами перевершило прогноз, зроблений у липні 2023 року: воно підскочило у 2,6 раза щодо 2022 року - до 865 млн грн, зокрема спонсорство - у чотири рази, до 300 млн грн. У 2024 році експерти прогнозують зростання цього ринку на рівні 20%, що надасть змогу вперше в історії цього медіа перетнути позначку в 1 млрд грн.

Набагато гірше йдуть справи в пресі, де, за оцінками Української асоціації медіабізнесу, після падіння в 4,8 раза торік цього року цьогоріч реклама збільшилася лише на 4% - до 357 млн грн, а наступного року може додати лише 5%.

Водночас цифрова (internet) медіареклама, згідно з дослідженням, зросла цього року на 78% - до 12,81 млрд грн, а наступного року очікується її збільшення на 15%.

Для порівняння ринок платної видачі в пошукових системах експерти минулого року оцінили в 15,61 млрд грн, або на 25% більше, ніж роком раніше, очікуючи його зростання наступного року ще на 20%.

Згідно з дослідженням, PR-ринок 2023 року не повернувся на рівень 2021 року, а становив приблизно 70% обсягів 2021 року - 654 млн грн. Зазначається, що основними замовниками послуг на ринку були проєкти міжнародної технічної допомоги та великі компанії (українські та міжнародні), PR-проєкти фокусувалися на соціальній комунікації та антикризових комунікаціях у бізнесі, а також комунікації зі співробітниками, які потребують уваги через постійний стрес. Викликом для всіх сегментів ринку стала необхідність втілення проєктів за кордоном.

ВРК розраховує на повернення цього ринку до обсягів 2021 року завдяки старту нових комунікаційних проєктів у межах проєктів міжнародної технічної допомоги, зростанню українських компаній та поверненню частини міжнародного бізнесу.

Згідно з дослідженням ринок маркетингових сервісів у 2023 році зріс на 18% - до 2,8 млрд грн під впливом пожвавлення споживчої активності.

"Збільшення є майже за всіма сегментами: trade, consumer marketing на 20%, event marketing на 30%, а loyalty marketing на 10%", - констатується в документі.

Дослідники прогнозують збільшення його обсягів у 2024 році на 19% - до 3,4 млрд грн.