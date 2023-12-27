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Ризик затримки соцвиплат через брак зовнішнього фінансування є в довгостроковій перспективі - перший віцепрем'єр

17:34 27.12.2023 |

Економіка

 

Україна має план "Б" на випадок затримки із фінансуванням від ЄС і США, і наразі спільно з партнерами опрацьовує кілька варіантів розвитку подій, проте впевнена: вони не знадобляться завдяки чітким сигналам від партнерів, що фінансування буде, заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"У короткостроковій перспективі перших місяців року уряд має альтернативний план, що робити, якщо фінансування затримається. У довгостроковій перспективі є ризик затримки виплат соціальним категоріям, адже пріоритетом буде підтримка безпеки та оборони", - написала вона на фейсбук-сторінці.

"Але ще раз повторюся, що до цього моменту може не дійти, і це лише один із десятків варіантів, які ми аналізуємо", - наголосила перший віцепрем'єр.

Раніше Financial Times у статті послалися на слова Свириденко, що Україні, можливо, доведеться відкласти виплату зарплат державним службовцям і пенсій мільйонам громадян, якщо Європейський Союз і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку 2024 року.

У публікації на фейсбук-сторінці перша віцепрем'єрка зазначила, що цього року уряд спільно з бізнесом зміг домогтися того, що економіка продемонструвала стабільність і швидке відновлення, а податкові та митні органи за 11 місяців 2023 року зібрали на $4,4 млрд більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Свириденко зазначила, що наступного року ця динаміка збережеться, зокрема й завдяки додаванню нових стимулів для розвитку економіки та швидкого зростання.

За її словами, визначено кілька першочергових кроків: конфіскація суверенних активів Росії для передання Україні, розширення експорту і транспортного сполучення із перспективою понад $10 млрд експортних надходжень, розширення енергетичних потужностей, повернення українців, розвиток підприємств оборонно-промислового комплексу та залучення інвестицій в економіку України завдяки страхуванню військових ризиків і приватизації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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